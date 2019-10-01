Source: President of Russia – Kremlin

В послании главы Российского государства, в частности, отмечается:

«Арктика – обширный регион, обладающий уникальными природными богатствами. Развитие этих территорий имеет важнейшее значение как для мировой экономики, так и для глобальной экологической обстановки.

Залогом эффективного хозяйственного освоения северных районов планеты призван стать конструктивный многосторонний диалог на основе принципов всеобщей и неделимой безопасности, а также уважения к законным интересам партнеров. При этом главными приоритетами должны оставаться защита хрупкой арктической экосистемы и поддержка коренных народов.

Вам предстоит обсудить такие важные темы, как развитие транспортной инфраструктуры – прежде всего на трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий для тех, кто живет и работает в Арктике, внедрение инновационных технологий для добывающей промышленности и защиты окружающей среды.

Рассчитываю, что дискуссии с участием представителей государственных ведомств, деловых и научных кругов будут конструктивными и содержательными, помогут в решении непростых задач, стоящих перед международным сообществом в Арктическом регионе».

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