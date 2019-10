Valsts prezidents: darbaspēka trūkums, algu pieaugums, “Brexit” veicina remigrāciju

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien, tiekoties ar Pasaules Brīvo Latviešu apvienību (PBLA), uzsvēra, ka darbaspēka trūkums Latvijā, pakāpenisks algu pieaugums, kā arī “Brexit” ir daži no svarīgiem faktoriem, kas veicina remigrāciju uz Latviju.

Viņš atzīmēja, ka Latvija ir tuvu situācijai, kad aizbraucēju un remigrējušo cilvēku skaits nonāk līdzīgā pozīcijā. E.Levits pauda prieku, ka cilvēki atgriežas ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, kā piemēram, Ipiķos, kurus vakar prezidents apmeklēja.

Pēc prezidenta sacītā, Diasporas likums ir bijis pagrieziena punkts diasporas organizāciju sadarbībā ar valsti, un atzinīgi novērtēja lielo darbu, ko šī likuma tapšanā un dialogā ar likumdevēju ir ieguldījusi PBLA un Eiropas Latviešu apvienība. PBLA pārstāvji minēja, ka ir svarīgi, lai ar likuma būtību iepazīstas gan diasporas cilvēki, gan Latvijā dzīvojošie iedzīvotāji, kā arī lai darbs ar likumā ietvertajiem jautājumiem turpinās.

PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte sarunā pievērsa uzmanību jaunajiem izaicinājumiem diasporas vidē – tas ir ne tikai latviešu valodas un kultūras uzturēšanas darbs, bet arī tādu cilvēku integrēšana diasporas organizāciju pasākumos, kas vairs neprot latviešu valodu, bet vēlas iesaistīties darbībā. Tika pieminēts vakar Cēsīs notikusī Pasaules latviešu kultūras konference, kurā daudz uzmanības tika veltīts kultūras un piederības jautājumiem. Cits diasporas izaicinājums ir pašorganizēšanās prasmes, kas vairāk saistās ar ne tik sen no Latvijas izceļojušo tautiešu organizēšanos biedrībās.

Tikšanās laikā tika pārrunāts arī gaidāmais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums (PLEIF), kas novembrī notiks Valmierā, un ir vērsts uz to, lai palīdzētu latviešu uzņēmējiem visā pasaulē vienam otru atbalstīt, kā arī veicināt Latvijas eksportu uz citām pasaules valstīm.

Valsts prezidents arī augstu novērtēja to darbu, ko diasporas organizācijas veic Latvijas transatlantisko saišu stiprināšanā.

Tāpat tika pārrunāts diasporas mediju atbalsta jautājums, uzsverot to nozīmi diasporas informēšanā.

PBLA ietilpst: Amerikas Latviešu apvienība, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, Eiropas Latviešu apvienība, Dienvidamerikas un Karību Latviešu apvienība, Krievijas Latviešu kongress.

Sarunā piedalījās: Kristīne Saulīte (Austrālija), PBLA valdes priekšsēde, Pēteris Blumbergs (ASV), valdes vicepriekšsēdis, Mārtiņš Andersons (ASV), Amerikas latviešu apvienības (ALA) vicepriekšsēdis, Dzintars Dzilna (ASV), ALA pārstāvis, ALA sabiedriskās attiecības, Līga Ejupe (ASV), ALA pārstāve kultūras nozarē, Kaija Petrovska (ASV), ALA pārstāve sadarbībai ar Latviju, Jānis Grāmatiņš (ASV), PBLA valdes kasieris, Andris Ķesteris (Kanāda), Latviešu nacionālās apvienības Kanādā (LNAK) priekšsēdis, Juris Ķeniņš (Kanāda), LNAK pārstāvis kultūras nozarē, Elita Pētersone (Kanāda), LNAK pārstāve izglītības nozarē, Jānis Grauds (Austrālija), LAAJ valdes priekšsēdis, Jānis Čečiņš (Austrālija), LAAJ pārstāvis kultūras nozarē, Lelde Vikmane (Francija), ELA pārstāve kultūras nozarē, Māris Pūlis (Lielbritānija), ELA pārstāvis izglītības nozarē, Justīne Krēsliņš (Zviedrija), ELA pārstāve, Lauma Vlasova, Krievijas latviešu kongresa priekšsēde, Tanja Žagare-Vītiņa (ASV), ALA Informācijas nozares vadītāja, Marisa Gudrā (ASV), ALA izpilddirektore, Jānis Andersons, PBLA pārstāvniecības Latvijā vadītājs, Raits Eglītis, PBLA izpilddirektors.

