Антон Инюцын: «Важно донести до общества роль энергетической отрасли»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в интервью «Российской газете» рассказал о роли Международного форума «Российская энергетическая неделя» в экономике страны.

Замминистра сообщил, что задача Российской энергетической недели – собрать крупнейших игроков внутреннего и внешнего энергетического рынка, в том числе тех, кто отвечает за регулирование этой сферы, чтобы обсудить дальнейшие пути развития мировой и российской энергетики.

«Сегодня очень важно донести до общества роль энергетического комплекса, показать, какие технологии здесь рождаются и насколько они востребованы в других отраслях. Мы считаем, что РЭН должна «прописаться» в графиках всех энергетиков мира, чтобы обсуждать в Москве все насущные проблемы отрасли», – отметил он.

Кроме этого, замглавы энергетического ведомства добавил, что на форуме будут рассмотрены и внутренние вопросы, связанные с газификацией регионов, развитием сетевого комплекса, рынка газомоторного топлива, подготовки к зиме и многие другие.

Говоря о развитии рынка газомоторного топлива, Антон Инюцын рассказал, что на сегодняшний день недостаточное число АГНКС – около 400 на всю страну – главная причина низкой популярности метана как моторного топлива.

«Даже трехкратная разница в цене с дизтопливом не будет драйвером перехода на компримированный (сжатый) или сжиженный природный газ, если машину негде заправлять. Поэтому по инновационному сценарию в ближайшие пять лет необходимо довести количество АГНКС до тысячи и больше. Это серьезная работа, на первом этапе которой определены около тридцати регионов с интенсивным трафиком и высоким транзитным потенциалом, где начнется строительство газовых заправок. Потом будем привлекать остальные регионы», – сказал он.

Замминистра подчеркнул, что стимулом для инвесторов должна стать государственная поддержка.

«Предусмотрено около трех с половиной миллиардов рублей и 800 миллионов рублей на субсидирование строительства АГНКС и криоАЗС соответственно, а также 700 миллионов рублей на переоборудование транспортных средств, то есть на поддержку спроса. По линии минпромторга около пяти миллиардов рублей будет выделено на компенсацию первого платежа по лизингу при покупке нового транспорта на метане. Эти меры должны форсировать развитие рынка газомоторного топлива», – пояснил Антон Инюцын.

Также замглавы Минэнерго России рассказал о Молодежном дне, который пройдет в рамках РЭН. Он отметил, что за несколько лет проведения этого дня удалось «нащупать» формат, который позволяет не терять связь студентов вузов, молодых специалистов и уже состоявшихся менеджеров компаний ТЭК.

«Для нас очень важны люди, которые стремятся в энергетику, которые хотят в этой стране жить и работать, внести свою лепту в ее развитие», – добавил он.Полная версия в разделе «Интервью и комментарии»

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