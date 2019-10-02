А. Клишас принял участие в открытии выставки «Отражение Таймыра»

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция была развернута в Российском государственном музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в открытии выставки «Отражение Таймыра», которая прошла в Российском государственном музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.

В экспозиции более 80 работ – резьба по кости, вышивка, картины из кожи, графика, живопись. Таймырский дом народного творчества впервые представил их в Государственном музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.

«Надеюсь, жителей Санкт-Петербурга и гостей города заинтересуют экспонаты, собранные усилиями настоящих профессионалов из Главного чума Таймыра», – сказал Андрей Клишас.

«Отчасти это и выставка достижений этих увлеченных людей: в Таймырском доме народного творчества работают настоящие энтузиасты своего дела, благодаря чему фонд учреждения составляют высокохудожественные изделия. Это очень красивое, эмоциональное искусство», — заключил Андрей Клишас.

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