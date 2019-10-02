Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе. Мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей, направлено на повышение статуса этой категории граждан в обществе, привлечение их к активному участию в культурной и общественной жизни.

Владимир Круглый

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Выставка-форум «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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Владимир Круглый принял участие в выставке-форуме «60 Плюс. Здоровье и долголетие» в Уфе

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В ходе научно-практической конференции «Медицинские аспекты активного долголетия» сенатор огласил приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга , в котором отмечалось, что рост продолжительности жизни и увеличение числа граждан старших возрастных групп ставят серьезные задачи перед системой здравоохранения.

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«Неслучайно ключевым мероприятием форума станет конференция, научная программа которой посвящена внедрению новых подходов к профилактике и лечению заболеваний с использованием высоких медицинских технологий», — сказано в приветствии.

Ключевым мероприятием форума станет конференция, научная программа которой посвящена внедрению новых подходов к профилактике и лечению заболеваний с использованием высоких медицинских технологий

Владимир Круглый заявил об актуальности и востребованности темы конференции. «В нашей стране, как и в большинстве стран мира, становится всё больше людей, перешагнувших порог шестидесятилетнего возраста. К 2025 году число таких граждан в России составит почти 40 миллионов человек».

Как отметил сенатор, государство видит в людях старшего возраста потенциал, который нельзя не использовать в обеспечении прорывного развития страны. «В Послании Президента РФ Федеральному Собранию поставлены задачи доведения к концу следующего десятилетия продолжительности жизни россиян до 80 лет и разработки специальной программы по повышению качества жизни пожилых людей». По словам парламентария, в рамках этой инициативы предстоит совместная работа органов власти, бизнеса и общественности во всех сферах, затрагивающих интересы людей «серебряного» возраста, что позволит создать условия для активного долголетия.

Законодатель сообщил, что в семи субъектах РФ реализуется пилотный проект «Территория заботы». В рамках проекта формируется современная модель долговременной помощи людям старшего возраста. В Республике Башкортостан, Пермском крае, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской и Самарской областях создаётся необходимая медицинская инфраструктура, открываются специализированные кабинеты и отделения. Необходимо научить людей, окружающих пожилого человека, правильно за ним ухаживать, считает Владимир Круглый.

«Сегодня мы создаём систему специализированной медицинской помощи для граждан старшего возраста. Надеюсь, что наши гериатры завоюют такой же авторитет во всем мире авторитет, какой уже заслуженно завоевали наши педиатры».

Парламентарий рассказал об обучении пожилых граждан компьютерной грамотности, получившем широкое распространение в регионах. «Ведь это уже не просто современный тренд, а жизненная необходимость. Для пенсионеров и инвалидов создаются специальные информационные системы, различные мобильные сервисы, использование которых может значительно облегчить жизнь, открыть для них новые возможности».

Владимир Круглый заявил о важности создания доступного образования и здравоохранения для людей старшего возраста, а также условий, позволяющих систематически заниматься физической культурой и спортом, иметь свободный доступ к культурным благам. «Надо повысить трудовые гарантии для этой категории граждан, обеспечить им возможность трудиться».

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