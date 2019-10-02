В Бурятии природоохранным прокурором вскрыта незаконная вырубка защитных лесов, ущерб от которой превысил 3,5 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что в Бурятии республиканским агентством лесного хозяйства юридическому лицу по договору аренды предоставлены лесные участки в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в целях недропользования.

Согласно утвержденным проектам освоения лесов допускалось проведение полной сплошной вырубки защитного леса, расположенного в водоохранной зоне озера Байкал для последующей добычи песчано-гравийной смеси.

В рамках данного договора арендатором вырублено 665 куб. м. лесных насаждений, чем причинен ущерб государству на сумму более 3,7 млн. руб.

В связи с незаконным изданием приказов об утверждении положительных заключений на проекты освоения лесов, противоречащих законодательству об охране озера Байкал, природоохранной прокуратурой материалы прокурорской проверки направлены в органы следствия.

По результатам их рассмотрения следственным органом возбуждено и расследуются два уголовных дела в отношении бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI