В Курганской области в результате прокурорского вмешательства работникам промышленного предприятия-банкрота погашена задолженность по заработной в размере около 6 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Петуховского района Курганской области провела проверку исполнения трудового законодательства в АО «Петуховский литейно-механический завод». Установлено что на предприятии за август 2019 года перед 215 работниками образовалась задолженность по заработной плате в сумме около 6 млн. рублей.

В этой связи прокурор района объявил конкурсному управляющему предприятия предостережение о недопустимости нарушений трудовых прав граждан.

Кроме того, о складывающейся на предприятии негативной ситуации надзорное ведомство неоднократно информировало правительство региона.

В настоящее время в результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена.

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