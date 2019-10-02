Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в форуме «Образование. Государство. Общество», прошедшем в регионе.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми в ходе работы в регионе принял участие в форуме «Образование. Государство. Общество».

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В рамках мероприятия состоялся «круглый стол» на тему «Особенности современной системы образования Финляндии».

Валерий Марков отметил, что финская система признается одной из лучших в мире. «Однако и в российском образовании есть немало интересного, к примеру, в системе дополнительного образования. Мы посетили образовательные учреждения Сыктывкара и еще раз наглядно убедились, что работа с одаренными детьми выстроена системно и успешно. Именно это дает возможность занимать призовые места во всемирных олимпиадах школьников, в числе которых были и учащиеся из Республики Коми».

В российском образовании есть немало интересного

По словам советника Посольства Финляндии в Москве Сари Эрикссон, опыт России в этом направлении может быть использован в образовательной системе Финляндии.

На форуме, основная тема которого «Доступное образование для всех – залог успешного будущего Республики!», обсуждались вопросы реализации задач национального проекта «Образование». На секции «Этнокультурное образование в едином культурном, информационном и образовательном пространстве Республики Коми» были представлены инновационные технологии и методики, успешные практики.

Валерий Марков также принял участие в церемонии награждения лучших образовательных учреждений и учителей Республики Коми.

Подводя итоги работы форума, сенатор подчеркнул, что Комитет СФ по науке, образованию и культуре совместно с Министерством просвещения РФ проводит мониторинг реализации Федерального закона «Об образовании» с целью получения комплексной информации о состоянии преподавания родных языков в субъектах РФ и актуализации отраслевого законодательства.

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