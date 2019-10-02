Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе Международной конференции «Женщины-лидеры и устойчивое развитие-истинное равноправие», прошедшей в Белграде.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняла участие в работе Международной конференции «Женщины-лидеры и устойчивое развитие-истинное равноправие» и выступила на панельной сессии «Женщины-лидеры — прошлое, настоящее и будущее».

Сенатор отметила, что Россия вносит существенный вклад в обсуждение стратегий действий, направленных на укрепление роли женщин-лидеров в решении глобальных и национальных проблем. Мощным импульсом для развития женской повестки и основной платформой стал Евразийский женский форум, дважды прошедший в Санкт-Петербурге и собравший женщин более чем из 110 стран мира.

Россия вносит существенный вклад в обсуждение стратегий действий, направленных на укрепление роли женщин-лидеров в решении глобальных и национальных проблем

«Сегодня в нашей стране реализуются национальные проекты, достижение их целей будет означать прорыв в социальном, экономическом и инновационном развитии. Важная роль в их реализации отводится женщинам»,- считает Елена Бибикова.

«Особое внимание уделяется сохранению роли женщин в обществе, ликвидации неравенства и карьерных стереотипов, защите семьи, материнства и детства», — добавила она.

Парламентарий подчеркнула, что нацпроекты направлены на достижение нового качества жизни — это и повышение продолжительности жизни, и борьба с бедностью, и модернизация систем образования, здравоохранения, различные демографические меры. По ее мнению, для осуществления столь масштабных задач нужны женщины-управленцы нового поколения, креативно мыслящие, прекрасно образованные, обладающие самыми современными методиками – от цифровизации до психологии.

«Несмотря на коренные изменения в жизни общества, важно не забывать о роли женщины в семье, сохранить традиционные ценности, ценности материнства, не зависящие от общественного уклада и технологического прогресса, общие для стран с разными культурами и обычаями», — заключила Елена Бибикова.

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