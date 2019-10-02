Source: Russia – Council of the Federation

Состоялись встречи Председателя Совета Федерации с Председателем Сената и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В рамках официального визита делегации СФ в Республику Узбекистан состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.

Глава СФ в своем выступлении отметила, что для России Узбекистан – давний партнер и союзник. «За последние три года наши страны добились значительного прогресса в расширении и углублении двусторонних отношений во всех сферах — экономической, политической, гуманитарной».

Для России Узбекистан – давний партнер и союзник

Валентина Матвиенко особо подчеркнула, что между лидерами двух государств сложились доверительные отношения. «По итогам прошлого года объем товарооборота вырос на 20 процентов, а по результатам первого полугодия текущего года – еще на 12 процентов», — сказала глава СФ.

При этом, по ее словам, изменилось качество торгово-экономического сотрудничества: это не только взаимные поставки товаров, но и высокотехнологичные проекты, вырос объем российских инвестиций в экономику Узбекистана. «Россия – главный торговый партнер Узбекистана».

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Валентина Матвиенко отметила, что сотрудничество в высокотехнологичных отраслях дает возможности для качественного роста нашей экономики, от чего напрямую зависит рост благосостояния граждан обеих стран.

Россия – главный торговый партнер Узбекистана

Глава СФ назвала межпарламентское взаимодействие важной составляющей межгосударственных отношений. Она приветствовала возвращение Олий Мажлиса Узбекистана в Межпарламентский союз, а также в Межпарламентскую ассамблею государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которая является важным институтом для общения парламентариев, а также для совместной выработки модельных законов, способствующих гармонизации наших законодательств.

Валентина Матвиенко добавила, что активно работает Комиссия межпарламентского сотрудничества между верхними палатами парламентов России и Узбекистана.

Председатель СФ также подчеркнула необходимость развития межрегиональных связей. В 2020 г. с этой целью пройдет второй Форум межрегионального сотрудничества между двумя странами.

Со своей стороны Танзила Нарбаева поздравила Валентину Матвиенко с переизбранием на пост Председателя СФ.

Глава Сената Олий Мажлиса отметила, что Россия – верный и надежный друг Узбекистана. Народы двух стран связывают давние исторические связи. «Узбекистан придает большое значение партнерским отношениям с Россией», — подчеркнула Танзила Нарбаева.

В ходе мероприятия состоялось подписание Меморандума между Аппаратом Совета Федерации и Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Выступая на церемонии подписания Меморандума, Валентина Матвиенко подчеркнула важность укрепления взаимодействия по таким направлениям, как законотворчество, правоприменение и организация работы парламентов.

В этот же день состоялась встреча Валентины Матвиенко со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

В ходе беседы глава СФ заявила о необходимости активизации межпарламентского диалога. «Мы как парламентарии должны создавать законодательную базу для дальнейшего развития сотрудничества двух стран».

Парламентарии должны создавать законодательную базу для дальнейшего развития сотрудничества двух стран

Нурдинжон Исмоилов рассказал об особенностях работы нижней палаты парламента Узбекистана, отметив рост числа женщин в ее составе и увеличение их роли в общественной и политической жизни Республики.

В мероприятиях приняли участие члены делегации СФ, находящейся с официальным визитом в Узбекистане, – заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области и член Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Валентина Матвиенко также приняла участие в церемонии возложения цветов к Монументу независимости и гуманизма и посетила дошкольное образовательное учреждение «Бахтли болалик» г. Ташкента.

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