Информация о размещении купонных облигаций Банка России (02.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация о размещении купонных облигаций Банка России

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии двадцать шестого, двадцать седьмого и двадцать восьмого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-26, выпуске КОБР-27 и выпуске КОБР-28.

В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.

Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-26-22BR1-9, № 4-27-22BR1-9 и № 4-28-22BR1-9 будет размещена дополнительно.

2 октября 2019 года

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