Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ДЗЗ02.10.2019 10:30

Космический мониторинг Арктики

В рамках проходящей 8-й международной встречи государств-членов арктического совета Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила расширение возможностей космического мониторинга не только территории арктической зоны Российской Федерации, но и всего арктического региона в целом. Об этом сообщил заместитель директора департамента Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко.

С целью обеспечения комплексного мониторинга Арктики Роскосмос создает не только орбитальную группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), но и расширяет возможности наземной инфраструктуры приема, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ. В части орбитальной группировки существующий состав спутников позволяет получать снимки Арктики с высокой (один раз в сутки) периодичностью наблюдения.

Однако погодные условия и полярная ночь порой делают невозможным проводить съемку существующими космическими средствами, оснащенными приборами наблюдения, работающими в видимом диапазоне. С целью проведения мониторинга Арктики в любых погодных условиях и в темное время суток Госкорпорацией планируется к запуску целая серия космических аппаратов с радиолокационной аппаратурой на борту.

К 2025 году, как ожидается, на орбите будет функционировать 4 радиолокационных спутника дистанционного зондирования Земли, что позволит осуществлять круглогодичный всепогодный мониторинг территории Арктики, Северного морского пути. Для решения гидрометеорологических задач в арктической зоне предусмотрен запуск специализированной космической системы ДЗЗ «Арктика» из двух аппаратов.

Для расширения возможностей по приему данных, передаваемых с этих космических аппаратов, Роскосмос создает и модернизирует арктические центры приема данных дистанционного зондирования Земли. Сегодня такой центр, развернутый на базе аварийно-спасательного отряда в Мурманске, позволяет обеспечить космическими данными северо-западную часть Арктики. Проведенная в 2018 году модернизация позволила увеличить возможности центра в два раза.

В 2019 году введен в эксплуатацию региональный центр дистанционного зондирования Земли в Дудинке, а в 2020 будет введен аналогичный центр в Анадыре.Таким образом зонами приема будет покрыта территория всей арктической зоны Российской Федерации. Кроме этого, Роскосмосом ведутся переговоры с институтом Арктики и Антарктики по вопросу подключения в состав единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли приемных комплексов, размещенных на Шпицбергене. С учетом запланированных работ эффективность космического мониторинга Арктики значительно возрастет уже в 2020 году.

В ходе заседания всем членам Арктического совета было предложено принять участие в международной Хартии космос и крупные катастрофы если не в качестве постоянных членов, то как минимум в качестве ассоциированных членов Хартии. Важным вопросом является взаимодействие в рамках международной системы поиска и спасания «Коспас-Сарсат», а также автоматической идентификационной системы судов, установленной на различных типах космических аппаратов.

Госкорпорация «Роскосмос» предложила государствам — членам арктического совета и странам наблюдателям воспользоваться возможностями Госкорпорации «Роскосмос» по информационному обеспечению космической геопространственной информацией обширной арктической территории.

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