Назначен Московский межрегиональный транспортный прокурор

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса Константина Николаевича Букреева на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.

Константин Николаевич родился в 1978 году в г. Хабаровске.

В 1999 году окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. В органах прокуратуры служит с ноября 2000 г. В разное время работал старшим следователем прокуратуры Краснофлотского района г. Хабаровска, старшим следователем, следователем по особо важным делам, заместителем начальника отдела прокуратуры Хабаровского края, прокурором Железнодорожного района г. Хабаровска, заместителем и начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

В последнее время Константин Николаевич занимал должность прокурора Самарской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» II степени, именным оружием.

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