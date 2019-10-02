Назначен прокурор Тюменской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Вячеслава Викторовича Московских на должность прокурора Тюменской области на 5-летний срок.

Вячеслав Московских родился в 1981 году в г. Свердловске Свердловской области.

В 2003 г. окончил юридический факультет Уральской государственной юридической академии, в 2002 г. начал службу в органах прокуратуры. В прокуратуре Свердловской области последовательно занимал должности: помощника, старшего помощника прокурора Кировского района г. Екатеринбурга, заместителя прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга, прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга.

С апреля 2016 г. Вячеслав Московских проходил службу в должности заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

За примерное исполнение служебного долга он неоднократно поощрялся. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

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