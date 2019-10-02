На Российской энергетической неделе презентован очередной номер журнала «Энергетическая политика»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 октября. – В рамках форума «Российская энергетическая неделя» презентован очередной номер журнала «Энергетическая политика». Также начал работу официальный сайт журнала – , где читатели могут ознакомиться с полным содержанием октябрьского номера.

Главная тема выпуска – «Мировая энергетика в поисках баланса». В главной статье номера – авторской колонке Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака – глава Минэнерго России поделился взглядом на будущее отраслей ТЭК и рассказал о направлениях энергетической политики России. Также в журнал вошла статья заместителя Министра энергетики РФ Павла Сорокина о конкуренции трубного и сжиженного газа на рынке Европы, анализ состояния внутреннего рынка газа члена правления «Газпрома» Олега Аксютина, прогнозы спроса и предложения на мировом нефтяном рынке в 2019-2020гг Руководителя Дирекции Аналитического Центра ТЭК РЭА Минэнерго России Дениса Дерюшкина, предложения по развитию механизмов биржевых торгов российской нефтью, обзор состояния нефтяной отрасли Канады, США и Мексики и многое другое.

Справочно:

Общественно-деловой научный журнал «Энергетическая политика» издается с 1995 г. С февраля 2011 г. журнал включен в перечень изданий ВАК.

С марта 2019 года учредителем журнала стало Минэнерго России, издателем – «Российское энергетическое агентство».

В каждом номере публикуются аналитические обзоры, авторские колонки и материалы научного и научно-прикладного характера.

http://energypolicy.ru/

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