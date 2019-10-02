ООО «Газпром недра» подписало соглашения о сотрудничестве с российскими и западными компаниями

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 октября 2019, 15:30

1 и 2 октября в Санкт-Петербурге в рамках IX Петербургского международного газового форума состоялось подписание договоров о сотрудничестве между ООО «Газпром недра» и ведущими российскими и зарубежными компаниями нефтегазового комплекса. Соглашения о сотрудничестве подписаны с АО «Росгеология», ОАО «Башнефтегеофизика», ООО «МашОйл», компаниями Schlumberger, Halliburton и Wintershall Dea. С представителями руководства АО «Зарубежнефть» заключен меморандум о взаимопонимании.

Предметом подписанных документов являются намерения сторон по сотрудничеству в реализации проектов разведки и разработки месторождений углеводородного сырья, в повышении результативности геологоразведочных работ, эффективном использовании оборудования и технологических ресурсов, а также оказании сервисных услуг в Российской Федерации и ряде стран ЮВА, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«В рамках форума мы подписали соглашения с компаниями, с которыми планируем активно сотрудничать на долгосрочной и взаимовыгодной основе. Наши интересы заключаются в том, чтобы имеющиеся у ООО „Газпром недра“ и у наших партнеров научно-производственный опыт, новейшие разработки и технологии работали на благо обеих сторон, придав импульс практическому развитию компаний в форме конкретных перспективных совместных проектов», ‑ отметил генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

Справка

ООО «Газпром недра» — дочернее предприятие ПАО «Газпром», образовано в сентябре 2019 года с целью создания высокотехнологичной сервисной компании — единого оператора по геологоразведке за счет объединения производственных мощностей ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка». Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России, ее коллектив насчитывает более 5000 работников.

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