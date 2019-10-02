О. Мельниченко: Мы находимся в контакте с регионами по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на Всероссийском совещании «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития».

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области принял участие в работе Всероссийского совещании «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития», состоявшегося в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Олег Мельниченко принял участие во Всероссийском совещании «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития»

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Олег Мельниченко

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Олег Мельниченко принял участие во Всероссийском совещании «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития»

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Сергей Степашин

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Всероссийское совещание «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития»

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Олег Мельниченко принял участие во Всероссийском совещании «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития»

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Олег Мельниченко

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Всероссийское совещание «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития»

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Андрей Травников и Константин Цицин

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Всероссийское совещание «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития»

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Андрей Травников

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Всероссийское совещание «Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития»

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Константин Цицин

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В своем выступлении сенатор отметил, что вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда» являются одним из приоритетных направлений работы профильного Комитета Совета Федерации. «Мы находимся в постоянном контакте с регионами по проблемам, связанным с ходом реализации национального проекта на местах».

Олег Мельниченко проинформировал, что по инициативе регионов на площадке Комитета часто обсуждаются вопросы расселения непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной, транспортной, социальной инфраструктурами, тематика перехода застройщиков жилья на проектное финансирование в банках с использованием счетов эскроу. «Мы поставили перед собой задачу оперативно реагировать на проблемы, возникающие на местах при реализации национального проекта, и содействовать регионам в достижении поставленных целей», — подчеркнул парламентарий.

Мы поставили перед собой задачу оперативно реагировать на проблемы, возникающие на местах при реализации национального проекта

Также сенатор остановился на отдельных вопросах, поднятых субъектами РФ. Так, в качестве целей и целевых показателей нацпроекта, достижение которых запланировано к 2024 г., определено, в том числе, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, под которым понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее 50 проц. объема жилья, признаваемого в этот же период аварийным.

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Олег Мельниченко отметил, что одним из показателей нацпроекта является увеличение соотношения объема расселяемого аварийного жилищного фонда к объему жилищного фонда, признаваемому аварийным в результате физического износа, с 8,5 проц. в 2019 году до 131,5 проц. в 2024 г. То есть динамика расселения аварийного жилищного фонда должна не только сохраняться, но и наращиваться, добавил он.

Законодатель обратил внимание, что на эти цели запланирован большой объем средств федерального бюджета (общий объем 507,16 млрд. рублей) и впервые за все годы реализации этих мероприятий значительно повышен уровень софинансирования из федерального бюджета (73 региона – получат финансовую поддержку из федерального бюджета в размере от 80 до 99 процентов расходов). «Полагаем целесообразным вернуться к вопросу о равномерном распределении средств федеральной поддержки в течение всего периода действия программы, поскольку неравномерное финансовое обеспечение может привести к рискам накопления нерасселенного жилищного фонда и к невозможности достижения основных показателей нацпроекта к 2024 году».

По словам Олега Мельниченко, в ближайшее время планируется внесение в Государственную Думу законопроекта о новых механизмах переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Он полагает, что при работе над проектом особое внимание следует обратить на реализацию принципа социальной справедливости и гарантий жилищных прав граждан.

Сенатор указал, что в рамках действующих норм по переселению граждан из аварийного жилья выявилась проблема, связанная с неоднозначной правоприменительной практикой положений Жилищного кодекса РФ о предоставлении переселяемым из аварийного жилья гражданам равнозначного жилого помещения. Неоднозначность законодательных норм в этой части приводит к увеличению финансовой нагрузки на регионы и муниципальные образования.

Кроме этого, отметил парламентарий, в национальном проекте на данный момент отсутствуют мероприятия и показатели по завершению расселения граждан из временных помещений, предоставленных им при строительстве БАМа и в период промышленного освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока. «Мы с 2015 года ведем мониторинг этих мероприятий, взаимодействуем с Министерством строительства и коммунально-жилищного хозяйства России. Сейчас постепенно формируются единые подходы к решению этой проблемы. Следует обратить внимание на необходимость введения контроля со стороны федерального уровня власти за этими процессами. Например, в части учета граждан, которые должны быть переселены, недопустимости повторного заселения таких строений, ликвидации «вагон-городков» и так далее. В противном случае, мы не сможем решить поставленную задачу до 2025 года», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Сенатор отметил, что, приобретая жилье, граждане обращают внимание на обеспеченность соответствующей территории социальными услугами, развитыми транспортными связями. «Для комплексного, сбалансированного развития территорий необходимо разрабатывать инструменты поддержки строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры в регионах», — сказал Олег Мельниченко.

В совещании приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, главы ряда субъектов РФ.

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