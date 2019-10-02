«Прогресс МС-13» прошел испытания на герметичность

Source: Russia Federal Space

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-13» по программе Международной космической станции.

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва и филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили проверку систем и отсеков корабля на герметичность в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной смеси. Замечаний в ходе проверки выявлено не было.

Испытания космической техники на герметичность в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной смеси в проверяемых объемах на сегодняшний день остаются наиболее объективным методом контроля в наземных условиях.

Ранее в монтажно-испытательном корпусе Байконура специалисты завершили механическую сборку «пакета» (блоков первой и второй ступеней) ракеты-носителя «Союз-2.1а». В настоящее время она находится в режиме хранения.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» запланирован в декабре 2019 года.

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