Российский сенатор выступил в ПАСЕ в ходе обсуждения вопроса об усилении защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях закона

Source: Russia – Council of the Federation

Россия поддерживает необходимость принятия законодательных мер по защите отважных людей, информирующих о коррупционных проявлениях, ущемлениях прав граждан и иных правонарушениях, подчеркнул А. Башкин.

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был рассмотрен вопрос «Усиление защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях, во всех странах Европы». Позиция российской стороны на пленарном заседании Ассамблеи была озвучена заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александром Башкиным. БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области

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Сенатор пояснил, что в документе содержится призыв к более широкой трактовке термина «осведомитель» с тем, чтобы он охватывал любых физических и юридических лиц, добросовестно сообщающих об уголовных преступлениях или иных нарушениях закона, а также об угрозах общественным интересам. Авторы резолюции предложили несколько рекомендаций по совершенствованию законодательства в этой сфере в странах Европы.

Россия поддерживает необходимость принятия законодательных мер по защите отважных людей, информирующих о коррупционных проявлениях, ущемлениях прав граждан

Как отметил Александр Башкин, Россия поддерживает необходимость принятия законодательных мер по защите отважных людей, информирующих о коррупционных проявлениях, ущемлениях прав граждан и иных правонарушениях, противоречащих общественным интересам. «Многое из этого Россия уже отразила в своем законодательстве. Однако мы понимаем, что далеко не все сделано в этой области и есть необходимость совместной работы с другими странами европейского сообщества», — подчеркнул российский законодатель.

При этом сенатор выразил озабоченность инициативой докладчика унифицировать подходы во всех странах Совета Европы без учета их исторического опыта и традиций. В документе также содержится призыв к странам, не входящим в ЕС, применить в своем законодательстве положения европейской директивы по защите осведомителей, одобренной Европарламентом.

«Создается впечатление, будто во всем мире никто больше ничего не сделал в этой сфере», — подчеркнул российский парламентарий, сославшись на основополагающие принципы защиты осведомителей, закрепленные в Конвенции ООН против коррупции и ряде конвенций Совета Европы, а также обсуждаемые в настоящее время в профильном формате «Группы двадцати».

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