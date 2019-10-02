Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦНИИмаш#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-12#МКС02.10.2019 18:00

Экспедиция МКС-60 подходит завершению

На Международной космической станции завершаются работы экспедиций ЭП-19 и МКС-60. Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-12» в составе космонавта Алексея Овчинина, астронавта Ника Хейга и участника космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури готовятся к возвращению на Землю.

Сегодня, 2 октября 2019 года, на борту завершилась «пересменка» экипажей. Командир 60-й экспедиции — космонавт Алексей Овчинин, возглавлявший её с июня 2019 года, и командир 61-й экспедиции — астронавт Лука Пармитано подписали акт передачи полномочий. Процесс передачи «смены» на станции — это формальная церемония подписания соответствующих документов двумя командирами. Одновременно меняется номер экспедиции — в данном случае с 60 на 61. Смену «власти» экипаж отмечает своеобразно — звонит в колокол, расположенный на американском сегменте.

[embedded content]

Астронавт Европейского космического агентства будет руководить многонациональной командой 61-й экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано в феврале 2020 года. В свою нынешнюю миссию Лука Пармитано отправился 20 июля 2019 года на пилотируемом корабле «Союз МС-13».

В настоящее время в соответствии с планом полёта Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хаззаа Аль Мансури занимаются операциями по подготовке к посадке. В спускаемом аппарате экипаж привезет с собой подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами проведенных научных экспериментов.

Закрытие переходных люков между кораблем «Союз МС-12» и МКС запланировано в 07:20 мск 3 октября, расстыковка — в 10:37 мск и посадка спускаемого аппарата — 14:00 мск в 147 км юго-восточнее от г. Жезказган (Казахстан). Все операции будут транслироваться в прямом эфире в разделе «Онлайн трансляции» сайта Госкорпорациии.

Продолжительность пребывания в космическом полёте двух членов экипажа — Алексея Овчинина и Ника Хейга — экспедиции МКС-59/60 составит 203 суток (выведение на орбиту корабля состоялось 14 марта 2019 года). Хаззаа Аль Мансури — участник экспедиции посещения ЭП-19 — прибыл на Международную космическую станцию в составе экипажа корабля «Союз МС-15», стартовавшего 25 сентября 2019 года. Продолжительность его пребывания в полёте составит восемь суток.

MIL OSI