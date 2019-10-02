3 и 4 октября Президент совершит рабочую поездку в Сочи

Source: President of Russia – Kremlin

3 октября Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мировое устройство: взгляд с Востока».

В ходе пленарного заседания будут подведены промежуточные итоги обсуждения темы Востока в широком понимании, разработкой которой активно занимался клуб весь предыдущий год.

В центре дискуссии – вопросы растущего влияния Востока на мировой порядок, проблемы ближневосточного урегулирования, построения сотрудничества на территории Большого Евразийского пространства, взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание предполагается уделить восточному направлению российской внешней политики.

Ожидается, что вместе с главой государства в пленарной сессии будут участвовать Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев Алиев Ильхам ГейдаровичПрезидент Азербайджана , Король Иордании Абдалла II Абдалла II Король Иордании , Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан и Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте Дутерте РодригоПрезидент Республики Филиппины .

На полях форума планируются отдельные встречи Владимира Путина с главами Азербайджана, Иордании, Казахстана и Филиппин. Предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Участие в работе клуба в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.

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4 октября на базе образовательного центра «Сириус» Владимир Путин проведет расширенное заседание Наблюдательного совета «Россия – страна возможностей».

В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы «Россия – страна возможностей», рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по ее развитию.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена Указом Президента от 22 мая 2018 года.

Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.

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