Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Konferencja ,,Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy w Polsce”

Program prasowy: godz. 13.00 Panel ekspercki z udziałem Marka Zagórskiego, Ministra Cyfryzacji i Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Finansów oraz Inwestycji i Rozwoju godz. 14.00 Wystąpienie Prezydenta RP Konferencja będzie poświęcona publicznemu finansowaniu start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają systemy i rozwiązania informatyczne, zawierające komponenty Internetu Rzeczy (IoT). Dokonamy przeglądu wszystkich dostępnych w kraju źródeł finansowania przewidzianych na realizację inicjatyw i projektów, które służą efektywnej transformacji cyfrowej w Polsce. Szczególnie uwzględnimy te rozwiązania, które przyczyniają się do usprawniania działalności Państwa w obsłudze Obywatela oraz podnoszą efektywność zarządzania energią elektryczną i poprawiają jakość życia mieszkańców – zarówno w zakresie dostępności do usług ochrony zdrowia, jak i jakości powietrza.

Source: President of Poland in Polish