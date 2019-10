Valsts prezidenta sarunā ar Tiesībsargu aktualizēts sociālā taisnīguma princips

2. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Tiesībsargu Juri Jansonu, apspriežot plašu cilvēktiesību, konstitucionālo tiesību un ar valsts ilgtspēju saistītu jautājumu loku. Abas puses tikšanās laikā lielu uzmanību veltīja sociālā taisnīguma principam. Valsts prezidents uzsvēra, ka Satversme ir šajā nozīmē viena no progresīvākajām Eiropā, nosakot sociālo taisnīgumu kā vienu no četriem valsts pamatprincipiem. Abas puses bija vienisprātis, ka valstij kopumā ir rūpīgi jāstrādā, lai ilgtermiņā nostiprinātu šī principa īstenošanu atbilstoši dažādu sabiedrības grupu dzīves apstākļiem. Juris Jansons informēja Valsts prezidentu, ka Tiesībsarga birojs 1. oktobrī Satversmes tiesā iesniedza pieteikumu par garantēto minimālo ienākumu neatbilstību Satversmei. Tikšanās laikā arī tika apspriestas bērnu tiesības saņemt nepieciešamības gadījumā pilnvērtīgu psihiatru palīdzību, kā arī tika iztirzāti pārkāpumi, ko Tiesībsargs konstatēja Ainažu Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā, un tas, ka ir ierosinātas vairākas krimināllietas. Tāpat tika pārrunāti ar mediķu tiesībām saistīti jautājumi saistībā ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu. Tika aktualizēta jauno ārstu rezidentu pārslodzes problēma, un E. Levits informēja, ka plāno tikties ar Latvijas Jauno ārstu asociāciju.

Source: President of Latvia in Latvian