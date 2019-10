Valsts prezidents: kvalitatīvi sabiedriskie mediji ir viens no Latvijas un visas Eiropas demokrātijas pamatakmeņiem

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Eiropas raidorganizāciju apvienības (EBU) ģenerāldirektoru Noelu Kurranu (Noel Curran). Sarunā abas puses pārrunāja ES regulējumu un EK darbu audio vizuālajā nozarē, sabiedrisko mediju nozīmi demokrātijā mūsdienu globālo mediju telpā, kā arī Latvijas situāciju sabiedrisko mediju regulējumā un aktuālo likumdošanas procesu šajā laukā. E.Levits un N. Kurrans bija vienisprātis, ka šobrīd spēkā esošais ES regulējums, kas attiecas uz mediju jomu, ir jāuzlabo, ņemot vērā digitālos, globālo mediju korporāciju un sociālo saziņas platformu radītos izaicinājumus. Valsts prezidents sarunā uzsvēra, ka kvalitatīvi sabiedriskie mediji ir viens no Latvijas un visas Eiropas demokrātijas pamatakmeņiem. E.Levits arī pateicās EBU par organizācijas darbu šī mērķa labā. N. Kurrans EBU vārdā izteica pateicību E.Levitam par viņa pausto atbalstu publiskajā telpā par sabiedrisko mediju nākotni, pārvaldību un finansēšanu. N. Kurrans atzīmēja, ka ir šorīt apmeklējis LTV un viņu sarūgtina LTV tehniskais nodrošinājums, kas ir stipri novecojis un nespēj iet līdzi digitālā laikmeta prasībām, un, lai to novērstu, ir nepieciešams finansējums. N. Kurrans informēja, ka Latvijas apmeklējuma laikā ir plānojis tikties gan ar Ministru prezidentu, gan Saeimā pārstāvēto partiju pārstāvjiem, gan Latvijas Žurnālistu asociāciju un NEPL. Viņš uzsvēra sabiedrisko mediju darbības neatkarības principu kā vienu no būtiskākajiem, lai šie mediji patiesi varētu pildīt sev uzticēto lomu demokrātiskā valstī. Abas puses apspriedās par dažādiem Eiropas sabiedrisko mediju regulatoru modeļiem, kas garantē kā mediju neatkarību, tā arī kvalitatīva satura piedāvājumu sabiedrības kopējam labumam.

Source: President of Latvia in Latvian