Анастасия Бондаренко: “Нам необходимы эффективные, системные инструменты сопряжения рынка труда и содержания образования”

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 3 октября. – статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко выступила на совместном заседании научно-образовательного межвузовского совета ПАО «Газпром» и Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе в рамках IX Международного газового форума.

В своем выступлении Анастасия Бондаренко обратила внимание на проблему нарастающего дефицита компетенций, качества кадрового обеспечения нефтегазовой отрасли в связи с цифровизацией производственных процессов и подчеркнула приоритетную роль системы профессионального образования в решении этой проблемы.

По ее словам, одна из ключевых стратегических задач развития кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса – это развитие отраслевой системы профессиональных квалификаций, ее интеграция с системой профессионального образования. «Нам необходимы эффективные, системные инструменты сопряжения рынка труда и содержания образования, через которые работодатели могут и должны оценивать качество реализуемых образовательных программ. Их эффективность должна определяться высоким уровнем мотивации университетов к взаимодействию с работодателями и ответственности самих работодателей в формировании отраслевого заказа к системе образования», – отметила замглавы энергетического ведомства.

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