Анатолий Яновский выступил на панельной сессии «Развитие мировой энергетики и будущее угля»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» выступил на панельной сессии «Развитие мировой энергетики и будущее угля».

Участие в дискуссии также приняли губернатор Кемеровской области-Кузбасса, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев;, генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, руководитель направления «Электроэнергетика» Московской школы управления СКОЛКОВО Алексей Хохлов.

В ходе сессии было отмечено, что стремительное развитие технологий, возрастающие экологические требования создают новые сценарии развития мирового ТЭК.

Анатолий Яновский подчеркнул, что российская угольная продукция за счет оптимального соотношения «цена – качество» занимает значительную нишу в международной торговле.

«Конкурентоспособность российских углей определяют низкое содержание серы и высокая калорийность. Кроме того, существует возможность диверсификации поставок, большой марочный ассортимент», – добавил он.

Главные вопросы, на которые ответили участники дискуссии, позволят определить точки роста угольной отрасли как в России, так и за рубежом, а также перспективные направления ее дальнейшего развития.

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