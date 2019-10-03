А. Кондратьев: Мы уже выстроили российское законодательство, в том числе в вопросах поддержки и защиты жертв терроризма

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил в ПАСЕ по теме «Защита и поддержка жертв терроризма».

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был рассмотрен вопрос «Защита и поддержка жертв терроризма».

Позицию российской стороны по этой теме представил член Комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев. КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области

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В своем выступлении сенатор рассказал, что за последние тридцать лет Российская Федерация накопила самый большой и печальный опыт в этой области. «Такие террористические акты, какие переживала Россия, ни одна страна из присутствующих здесь не испытала. Поэтому нам лучше, чем кому‑либо известно, как оказывать медицинскую, психологическую, социальную, материальную поддержку жертвам терроризма», — сказал он.

Нам лучше, чем кому‑либо известно, как оказывать медицинскую, психологическую, социальную, материальную поддержку жертвам терроризма

Алексей Кондратьев проинформировал, какие шаги в этом направлении были предприняты Россией в последнее время. «Сохраняя актуальным призыв к формированию единого антитеррористического фронта для нейтрализации глобальной угрозы терроризма, мы уже выстроили свое национальное законодательство, в том числе в вопросах поддержки и защиты жертв терроризма», — пояснил он. Это подтверждают положения Федерального закона «О противодействии терроризму» и Концепции общественной безопасности, утвержденной в 2013 году Президентом Российской Федерации.

В соответствии с этими документами, по словам парламентария, одно из основных направлений деятельности сил обеспечения общественной безопасности в области противодействия терроризму — ориентация на недопущение и минимизацию человеческих потерь. «Мы исходим из приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами». Среди других направлений сенатор назвал своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в результате террористического акта.

Работа по правовой и социальной защите лиц, пострадавших в результате террористического акта, у нас хорошо выстроена

Также российский парламентарий обратил внимание на такие важнейшие аспекты как последующая социальная и психологическая реабилитация, минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы.

«Работа по правовой и социальной защите лиц, пострадавших в результате террористического акта, у нас хорошо выстроена, а положения, содержащиеся в представленном докладе, в России практически полностью реализуются», — подчеркнул Алексей Кондратьев.

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