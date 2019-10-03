А. Кутепов: Многодетные молодые семьи не должны терять место в очереди на получение жилья после достижения предельного возраста

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике направил свои предложения заместителю Председателя Правительства РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга считает, что многодетные молодые семьи не должны терять место в очереди на получение жилья после достижения предельного возраста. Речь идет о семьях, участвующих в программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Парламентарий направил письмо со своими предложениями заместителю Председателя Правительства Виталию Мутко.

«Одним из ключевых факторов экономического роста является развитие человеческого капитала. Инструментом к данному фактору, который влияет на рост производительности труда, развитие предпринимательства и обеспечивает рост экономики, являются программы экономического развития регионов, проекты по улучшению жилищных условий», — говорится в документе.

Одним из ключевых факторов экономического роста является развитие человеческого капитала

По словам Андрея Кутепова, в настоящее время в регионах остро стоит вопрос отсутствия надлежащей реализации программы по обеспечению жильем молодых семей. Процент семей, получивших право на меры поддержки в 2018 году от числа семей, включенных в программу составляет до 10 процентов в 17 регионах, с 10 до 20 процентов — в 9 регионах, с 20 до 30 процентов – в 3 регионах (по данным из 48 регионов).

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Андрей Кутепов отметил, что Постановлением Правительства РФ в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, внесены изменения. Устанавливается возможность на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ направить на предоставление социальных выплат молодым семьям, не имеющим права на получение социальной выплаты в первую очередь, до 30 процентов средств, предусмотренных на реализацию мероприятия. Это позволит решать жилищную проблему не только молодых семей, имеющих право на получение социальной выплаты в первую очередь, но и молодых семей, у которых такое право отсутствует.

Одновременно с этим Комитет СФ по экономической политике провел работу по обобщению данных и анализу сложившейся на настоящий момент очереди молодых семей, определив количество семей, имеющих одного и двух детей, и количество семей, имеющих трех и более детей, которые к 2020 году потеряют право на участие в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» в связи с достижением предельного возраста, сообщил сенатор. Собранные данные также направлены в адрес Виталия Мутко.

«На основании изложенного прошу сообщить о текущей реализации изменений в Правила, а также рассмотреть возможность обеспечения сохранения места в очереди после достижения предельного возраста многодетным молодым семьям, особенно тем многодетным молодым семьям, которые являются включенными в программу более семи лет», — заключил Андрей Кутепов.

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