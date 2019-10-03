Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в Оренбурге «круглый стол», посвященный вопросам социальной поддержки семей.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел в Оренбурге «круглый стол» на тему «Улучшение качества жизни семей через меры социальной поддержки».

Андрей Шевченко провел в Оренбурге «круглый стол» на тему «Улучшение качества жизни семей через меры социальной поддержки»

Участники рассмотрели широкий круг вопросов, в частности, меры по уменьшению налоговой нагрузки на многодетные семьи, новые выплаты на погашение ипотечного кредита, «ипотечные каникулы», объём федеральной субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Оренбургской области.

Планомерно реализуем задачи по внедрению механизмов финансовой поддержки семей при рождении детей, поставленные в национальном проекте «Демография»

«Мы планомерно реализуем задачи по внедрению механизмов финансовой поддержки семей при рождении детей, поставленные в национальном проекте «Демография». В первую очередь, это содействие молодым семьям в приобретении жилья и обеспечение возможности улучшить жилищные условия многодетным семьям», – отметил Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко провел в Оренбурге «круглый стол» на тему «Улучшение качества жизни семей через меры социальной поддержки»

Он проинформировал о том, что внесенный рядом сенаторов законопроект, рассмотренный в первом чтении, предусматривает приоритетную возможность для братьев и сестёр учиться в одной школе.

«Многодетные семьи нередко сталкиваются с проблемами при устройстве всех детей на обучение в одну школу. Если законопроект будет принят, то это облегчит ситуацию для родителей и обеспечит психологическую поддержку детям», – подчеркнул парламентарий.

В заседании «круглого стола» приняли участие представители регионального министерства социального развития, департамента молодежной политики области, управления молодежной политики администрации Оренбурга, Молодежного парламента, Союза отцов и городских организаций.

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