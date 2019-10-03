Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1203.10.2019 14:01

«Бурлаки» вернулись на Землю

Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-12» (позывной — «Бурлаки»), отстыковавшегося 3 октября 2019 года в 10:37 мск от Международной космической станции, благополучно вернулись на Землю.

Спускаемый аппарат с космонавтом Алексеем Овчининым, астронавтом Ником Хейгом и участником космического полёта — членом экспедиции посещения ЭП-19 — Хаззаа Аль Мансури совершил посадку в казахстанской степи в 14:00 мск. Все операции по спуску с орбиты и приземлению под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

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Запись трансляции возвращения экипажа

Продолжительность пребывания в космическом полёте Алексея Овчинина и Ника Хейга составила 203 суток, Хаззаа Аль Мансури — 8 суток. Пилотируемый корабль «Союз МС-12» находился в составе станции с 15 марта 2019 года.

За время пребывания на борту станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-59, МКС-60 и экспедиции посещения ЭП-19, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Полёт Международной космической станции продолжается. В настоящее время на МКС несёт вахту экипаж шестьдесят первой экспедиции во главе с командиром Лукой Пармитано и бортинжерами Александром Скворцовым, Олегом Скрипочкой, Кристиной Кук, Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

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