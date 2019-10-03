Встреча с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Дорогие друзья!

Позвольте мне вас поприветствовать – в Сочи на этот раз.

Мы не так давно с Вами встречались [в Ереване], совсем на днях, где, на мой взгляд, очень хорошо поработали в рамках Евразийского экономического союза. На нашу с Вами долю как раз выпало принимать там решение по поддержке и дальнейшему развитию этого объединения. Но мы, опираясь на наши возможности и на уровень доверия, который, безусловно, является абсолютно уникальным, смогли договориться по всем вопросам.

Что касается двусторонней повестки дня, то мне нет сейчас необходимости вдаваться в детали. Мы регулярно имеем возможность с Вами обсуждать двустороннюю повестку дня, и, слава богу, там все развивается успешно практически по всем направлениям. И товарооборот достойный, и планы дальнейшего развития очень хорошие. Есть и совместные проекты, и области сотрудничества – и традиционные, и высокотехнологичные. В общем, нам нужно держать руку на пульсе, конечно, и безусловно поддерживать усилия наших коллег на отраслевом уровне, на министерском уровне, что мы с Вами, собственно, постоянно и делаем.

Хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приняли наше приглашение, приехали для участия в дискуссиях международного Валдайского клуба. Для нас это будет тоже очень интересно – послушать Ваше мнение как человека, который много лет отдал служению дипломатической службе. Вы человек очень опытный в этом плане, и Ваши оценки сегодняшнего состояния дел на международной арене, в сфере безопасности, создания условий безопасности в Азии для нас будут чрезвычайно полезны и интересны.

Спасибо большое.

К.-Ж.Токаев Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан : Благодарю Вас, Владимир Владимирович.

Прежде всего хотел бы выразить искреннюю сердечную благодарность за приглашение посетить Сочи. Стыдно сказать, но я впервые нахожусь в Сочи, но лучше поздно, чем никогда, поэтому я очень рад быть здесь. И то, что я увидел, безусловно, впечатляет. Вашими усилиями, по сути дела, построен новый город, который очень удобен и для проживания, и, самое главное, для отдыха. Мне сказали, что все гостиницы здесь заполнены до сих пор, хотя уже осенний период времени наступил. Остаётся только поздравить.

Я очень рад принять участие в работе дискуссионного клуба «Валдай». Очень интересный форум, резонансный по своему содержанию, поэтому постараюсь, как говорится, не уронить планку данного форума.

Что касается предстоящих дел, я признателен за приглашение на празднование 75-летия [Победы в] Великой Отечественной войне, планирую быть в Москве. Это наш общий праздник, я сам сын фронтовика, мой дядя похоронен в деревне Трубино Ржевского района Тверской области. Я туда ездил, там братская могила, памятник, за что я благодарен местным властям и, конечно же, Правительству России, все места захоронения содержатся в очень хорошем состоянии. Действительно, это наш общий праздник. Недавно обнаружено место захоронения в Ивановской области 73-х воинов-казахстанцев, погибших во время Великой Отечественной войны. И мы, конечно, в Казахстане будем чтить память наших воинов, которые отдали свои жизни за Великую Победу.

Что касается сотрудничества между нашими государствами, действительно, по всей видимости, нет оснований для того, чтобы подробно обсуждать эти вопросы, поскольку, на мой взгляд, тот темп и содержание, которые были заложены первым президентом нашего государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Назарбаев Нурсултан Абишевич и Вами, – он выдерживается, сохраняется. Остаётся лишь наполнять новым содержанием, поскольку жизнь не стоит на месте, сотрудничество между нашими странами. И конечно же, решать те вопросы, которые появляются или всё же остались от прежнего времени.

Я готов к этой работе и думаю, что мы поднимем планку нашего сотрудничества, которое, по сути, является стратегическим партнёрством, а также союзничеством, на новый уровень.

Думаю, что у нас полное взаимопонимание, что показали результаты последнего саммита Евразийского экономического союза в Ереване. Конечно же, было нелегко, поскольку в любой организации, даже в интеграционной организации, возникают вопросы, которые требуют детального обсуждения, дискуссии, но и самое главное – принятия решения, что мы и сделали.

В.Путин: Спасибо большое.

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