Выступления на неформальной встрече по окончании заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья, дамы и господа, коллеги!

Позвольте мне ещё раз в неформальной обстановке вас всех поприветствовать. Хочу вас поблагодарить за то, что вы в течение многих лет проявляете интерес к работе на этой площадке, которая действительно, на мой взгляд, приобрела хороший, устойчивый формат и пользуется заслуженным уважением у специалистов, да и не только у специалистов, можно сказать, и у широкой публики.

Мне представляется, что за эти годы даже сложилась определённая команда. Она многонациональная и в хорошем смысле слова разношёрстная, как у нас в народе говорят, но всё-таки это уже какая-то команда.

Хочу особые слова благодарности сказать своим коллегам: уже отсутствующим здесь, – но, тем не менее, он знает, слова благодарности он услышал, – Королю Иордании, Президенту Дутерте и присутствующим здесь президентам Казахстана и Азербайджана. С удовольствием передал бы им слово для того, чтобы они тоже всех вас поприветствовали.

К.-Ж.Токаев: Уважаемые дамы и господа!

Сидя на подиуме сегодня, я видел очень много знакомых лиц, и, пользуясь данной возможностью, хотел бы пожелать Вам крепкого здоровья, успехов, благополучия. Ещё раз повторяю слова благодарности в адрес Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, к которому я отношусь с большим искренним уважением, за приглашение принять участие в ходе Валдайского форума.

Этот форум известен далеко за пределами России. Это авторитетная дискуссионная площадка. Сегодняшнее заседание, на мой взгляд, получилось. Оно было успешным, и, конечно же, тон дискуссии задавал Владимир Владимирович, которому в основном ваши вопросы адресовались. Но и мы в меру своих возможностей внесли свой вклад. Полагаю, что подобного рода дискуссии должны продолжаться. Поскольку они очень полезны для понимания того, что происходит в современном мире.

Спасибо.

И.Алиев: Хотел бы также поблагодарить Владимира Владимировича за приглашение, большая честь участвовать в работе Валдайского форума.

Я уже говорил, что форум является одной из важнейших международных площадок для обсуждения актуальных вопросов. Сегодняшняя тематика была посвящена Востоку, но, естественно, мы вышли за рамки этой темы, и сегодня на самом деле, мне кажется, получилась очень интересная, откровенная дискуссия, где каждый участник панели мог свободно выразить своё мнение. И, как вы заметили, во многом наше мнение совпадало.

Думаю, что сегодняшняя панель была панелью партнёров, друзей, единомышленников. Особая благодарность за вклад в сегодняшнюю панель Владимиру Владимировичу, на его долю выпал основной груз работы. Мы также, как могли, помогали.

Ещё раз спасибо. Всем благополучия.

Кстати, хотел бы сказать, что увидел в зале тоже немало старых друзей, в том числе мгимовцев. Владимир Владимирович может загадать желание – Вы между двумя выпускниками МГИМО [И.Алиевым и К.-Ж.Токаевым].

В.Путин: Моё желание заключается в том, чтобы результаты нашей работы приносили практическую пользу в реальной политике, чтобы наши дискуссии помогали лучше понять позиции различных стран при их подходах к решению важнейших мировых проблем, а в их решении все мы заинтересованы.

Позвольте пожелать нам успехов на этом пути и предложить тост за ваше здоровье.

Благодарю вас за внимание.

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