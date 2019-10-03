В Еврейской автономной области погашена задолженность по заработной плате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Биробиджана Еврейской автономной области организовала проведение проверки соблюдения трудового законодательства в МУП «Транспортная компания».

Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы за август 2019 года перед 108 работниками.

В целях защиты трудовых прав граждан прокурор города Биробиджана внес директору предприятия представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда.

Также в отношении МУП «Транспортная компания» и его руководителя вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение).

Кроме того, в интересах работников в суд направлено 105 заявлений.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате в размере 1,4 млн. рублей погашена.

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