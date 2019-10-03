Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло совещание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой и минеральной воды.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой и минеральной воды.

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Сенатор напомнил, что решением Совета Евразийской экономической комиссии 23 июня 2017 г. принят Технический регламент «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», который вступил в силу с 1 января 2019 года.

Документом установлены определения 12 разновидностей упакованной воды

Сергей Митин обратил внимание, что этим документом установлены определения 12 разновидностей упакованной воды. Среди них, в частности, искусственно минерализованная питьевая вода, купажированная питьевая вода, лечебная природная минеральная вода, лечебно-столовая природная минеральная вода, питьевая вода для детского питания, природная минеральная вода и другие. При этом сенатор уточнил, что государственной регистрации подлежит питьевая вода для детского питания, лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода. Все остальные виды упакованной воды декларируются.

Законодатель подчеркнул, что в продажу должна поступать только вода с четкой и понятной маркировкой.

Участники заседания обсудили вопросы формирования баланса всех скважин на территории России, объеме производимой из них воды, а также тему создания баз данных эталонов воды.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители профильных министерств и ведомств, силовых структур, региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообществ.

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