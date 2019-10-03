В Чувашии по постановлению природоохранного прокурора организация и ее директор оштрафованы за нарушение требований антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура Чувашской Республики провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывших государственных служащих.

Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы.

Вопреки требованиям законодательства, ООО «Межевик» не сообщило о трудоустройстве работника бывшему работодателю в управление Росприроднадзора по Чувашской Республике.

По постановлению природоохранного прокурора организация и директор юридического лица мировым судьей привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.

В целях устранения нарушений директору предприятия природоохранным прокурором внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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