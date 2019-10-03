«Газпром» и Linde создадут совместное инжиниринговое предприятие

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 октября 2019, 17:45

Сегодня в рамках IX Петербургского международного газового форума заключен Договор о совместном предприятии и Соглашение об осуществлении прав участников между ООО «Газпром 335» и компанией Linde AG. Документ подписали заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, Исполнительный вице-президент, Главный исполнительный директор Linde Engineering Кристиан Брух и Управляющий директор Linde Engineering Джон ван дер Вельден.

В соответствии с документом стороны создадут совместное инжиниринговое предприятие. Оно будет разрабатывать технологическую, проектную и конструкторскую документацию для производственных объектов по переработке и сжижению природного газа (СПГ) на территории России. Также планируется оказание сервисных услуг при пусконаладке и эксплуатации заводов СПГ.

Справка

Linde AG (входит в Linde Plc) является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжелых углеводородных фракций. В частности, компания поставляет основное технологическое оборудование по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии для строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

Linde Engineering — инженерно-техническое подразделение Linde AG.

Управление информации ПАО «Газпром»

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