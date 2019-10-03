«Газпром» и OMV провели в Санкт-Петербурге новое культурное мероприятие

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 октября 2019, 21:30

Сегодня в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоялось музыкально-визуальное представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. XX век». Мероприятие проведено в рамках совместного культурного проекта ПАО «Газпром» и австрийской компании OMV AG.

Представление стало главным культурным событием IX Петербургского международного газового форума. Концерт посетили более тысячи гостей.

В этом году концерт в рамках проекта «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена» был посвящен XX веку. Произведения прославленных композиторов двух стран прошлого столетия исполнили Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета и ведущие российские и австрийские исполнители. Зал филармонии украсили проекции картин известнейших художников России и Австрии XX века из коллекций музеев Санкт-Петербурга и Вены. Композицию дополнили исторические кадры из жизни двух городов в минувшем столетии.

Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительные цели.

Справка

OMV AG — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

С 2016 года «Газпром» и OMV реализуют совместный культурный проект «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена», объединяющий искусство и историю России и Австрии.

Управление информации ПАО «Газпром»

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