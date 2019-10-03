«Газпром» и Thales Alenia Space намерены объединить усилия по производству космических аппаратов

Source: Gazprom in Russian

Справка

Реализация проекта «Газпрома» по созданию СПКА обеспечит создание современных космических аппаратов мирового уровня в первую очередь для развития собственной орбитальной группировки спутников связи «Ямал» и спутников дистанционного зондирования Земли «СМОТР». Эти космические системы обеспечивают технологическую связь и мониторинг производственных объектов Группы «Газпром».

Предполагается, что собственное сборочное производство позволит снизить затраты и сократить сроки изготовления космических аппаратов для нужд «Газпрома». На СПКА также планируется выпуск аппаратов в интересах других российских заказчиков. Кроме того, СПКА будет оказывать услуги по сборке, интеграции и испытаниям космической техники и ее составных частей.

Совместное предприятие Thales (67%) и Leonardo (33%) — Thales Alenia Space — европейский лидер в области спутниковых систем и крупный производитель орбитальной инфраструктуры, предлагает передовые решения в области космической связи, дистанционного зондирования Земли, навигации и науки.

За более чем двадцатилетнюю историю сотрудничества с Россией компания Thales Alenia Space совместно с российской космической промышленностью приняла участие в более чем 40 спутниковых программах, в том числе, в проектах создания спутников для «Газпрома».

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