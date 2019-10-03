«Газпром» и VNG развивают научно-техническое сотрудничество

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» — головной научный центр ПАО «Газпром» в области технологий — осуществляет разработку и содействие внедрению новейших технологий, моделирование, нормативно-методическое и метрологическое обеспечение, координирует исследования в рамках комплексных программ «Газпрома», разрабатывает национальные и региональные программы развития газовой отрасли.

В сферу деятельности VNG AG входят импорт природного газа, его подземное хранение и снабжение потребителей восточных федеральных земель Германии и Берлина.

В январе 2013 года «Газпром» и VNG подписали Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое будет действовать до 31 декабря 2029 года.

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