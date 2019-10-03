«Газпром энергохолдинг» рассматривает возможность приобретения «РЭП Холдинга»

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром энергохолдинг» (100‑процентное дочернее общество ПАО «Газпром») управляет основными производственными компаниями «Газпрома» в электроэнергетике (ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» и ПАО «МОЭК»).

ООО «ГПБ Развитие активов» — специализированная компания в структуре «Газпромбанка» (Акционерное общество), созданная для повышения операционной эффективности в части управления активами, реструктуризации проблемных активов и сопровождения сделок с активами под управлением.

АО «РЭП Холдинг» — разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения, в том числе индустриальных газовых турбин мощностью от 16 до 32 МВт, паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров, газоперекачивающих агрегатов, электротехники. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса. Поставляемое оборудование широко применяется для модернизации газотранспортной системы, при строительстве современных энергоблоков и электростанций, в малой генерации, на рынке СПГ и ряде других отраслей.

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