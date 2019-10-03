Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Центр Хруничева#Дмитрий Рогозин03.10.2019 18:19

Депутаты «Справедливой России» посетили Центр Хруничева

Сегодня, 3 октября 2019 года, группа депутатов от политической партии «Справедливая Россия» во главе с руководителем фракции партии в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Сергеем Мироновым посетила с рабочим визитом Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Депутатов фракции встречали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и первый заместитель генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Денис Денискин. Депутатам показали текущие результаты программыфинансового оздоровления Центра Хруничева и предоставили возможность сформировать полное представление о научно-техническом потенциалеи производственных возможностях предприятия.

Знакомство членов фракции с Центром Хруничева началось с ракетно-космического завода. В цехе окончательной сборки ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» глава Роскосмоса рассказал о космическом ракетном комплексе «Протон», различных модификациях этой ракеты-носителя, выполняемых ею задачах, занимаемой нише в мировой космонавтике и истории эксплуатации.

Затем участники встречи осмотрели цех сборки ракет-носителей «Ангара», а также участки производства разгонных блоков «Бриз-М», переходных систем и головных обтекателей. Дмитрий Рогозин рассказал о перспективах создания космических ракетных комплексов «Ангара», отметив высокую экологичность и эффективность разрабатываемой техники, создание которой обеспечит нашей стране независимый доступ в космос и даст дополнительную возможность для выведения автоматических космических аппаратов различного назначения в широком диапазоне орбит и наклонений.

Часть встречи прошла в музее истории Центра Хруничева. Для депутатов провели экскурсию по нескольким тематическим залам, посвященным важнейшим этапам истории предприятия.

На завершающем этапе визита было проведено совещание, на котором генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» рассказал гостям о состоянии российской ракетно-космической отрасли и планах развития новых видов космической техники, подведены итоги встречи с членами фракции «Справедливая Россия».

Депутаты выразили удовлетворенность условиями труда в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, уровнем организации рабочих процессов и современным технологическим оборудованием, применяемым в изготовлении ракетно-космической техники, а также выразили намерение содействовать решению некоторых задач в интересах российской космонавтики.

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