Евгений Грабчак: «Министерство энергетики поддерживает консолидацию электросетевого комплекса»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 октября. – Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак принял участие в работе панельной дискуссии «Что такое энергетика будущего?» в рамках деловой программы Международного форума «Российская энергетическая неделя».

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, руководители ведущих электроэнергетических компаний России и мира и ключевые эксперты отрасли.

В ходе дискуссии участники круглого стола постарались дать объективную оценку пути развития энергосистемы России в долгосрочной перспективе, ее переходу на «цифровые рельсы», проанализировали международный прогрессивный опыт на рынках энергоресурсов и технологий.

В ходе своего выступления Евгений Грабчак рассказал о целевой картине электроэнергетики будущего. В качестве основных факторов, которые будут определять эффективность ее функционирования, он упомянул необходимость максимальной консолидации сетей.

“Государство как акционер крупнейшей электросетевой компании «Россети» заинтересовано в распространении действующих здесь единых высоких принципов качества на весь отечественный сетевой комплекс. Поэтому Министерство энергетики поддерживает процесс консолидации. Нужно выводить отечественный электросетевой комплекс на качественно новый уровень. Создавать современные цифровые платформы, где будут взаимодействовать потребители электроэнергии, производители оборудования и субъекты электроэнергетики – сетевые и генерирующие компании», – подчеркнул Евгений Грабчак.

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