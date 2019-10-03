Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Международной конференции «Лазаревские чтения» в городе Севастополе.

Член Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в Международной конференции «Лазаревские чтения». Мероприятие проходит в городе Севастополе в филиале Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. На протяжении трех дней ведущие отечественные и зарубежные ученые обсуждют исторические, политические и культурные особенности Крыма и Причерноморья.

Екатерина Алтабаева обратилась к участникам научной конференции с приветственным словом, в котором отметила важность научных исследований, популяризирующих историю.

«Это очень актуально в настоящее время. Многие интересные проекты начинаются в стенах филиала МГУ в формате «Лазаревских чтений». Думаю, что и проекты следующего, 2020-го года, тоже могут быть таковыми», – сказала сенатор, высоко оценив работу участников конференции.

Для участников мероприятия запланирована научно-практическая работа. Два семинара, посвященных актуальным проблемам истории Севастополя и археологии Юго-Западного Крыма, ждут заслуженных и молодых ученых. Кроме того, на «Лазаревских чтениях» будет презентована книга профессора Крымского федерального университета Элеоноры Петровой о русском писателе и историке Николае Сементовском, а также в рамках подготовки трехтомной монографии «История Севастополя» пройдет научно-практический семинар «Актуальные проблемы истории Севастополя».

В 2019 году на «Лазаревские чтения» приехали более 120 участников. География конференции широка – в Севастополь прибыли гости из Белоруссии, Украины, Республики Кипр, Луганской Народной Республики, Канады и Тайваня. Среди российских участников – ученые из Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Севастополя, Ялты и Симферополя. Конференция проводится с 2002 года и уже успела собрать внушительный научный багаж.

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