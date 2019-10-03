К. Косачев: Содержание вопросов, обсуждавшихся в ходе визита в Узбекистан, далеко выходит за рамки собственно межпарламентского диалога

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам прокомментировал итоги официального визита делегации СФ в Узбекистан.

Визит делегации СФ во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан был крайне своевременным, содержание обсуждавшихся вопросов и значение переговоров далеко выходят за рамки собственно межпарламентского диалога. Об этом сообщил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл комментируя итоги завершающегося сегодня визита.

Узбекистан – во все времена важнейший партнер России

«Узбекистан – во все времена важнейший партнер России. Это страна, которая за последние тридцать лет своего существования в качестве независимого государства опробовала различные концепции обеспечения собственной независимости и укрепления суверенитета», — сказал сенатор.

По словам Константина Косачева, во внешней и внутренней политике Узбекистана сейчас появилось много важных стратегических новаций. «Если раньше можно было говорить о том, что независимость, суверенитет Узбекистана во многом обеспечивался за счет концентрации на внутренних ресурсах и определенного ограничения внешних связей, то сейчас это страна, которая развивается в гармонии между акцентом на собственные возможности и безусловным развитием и расширением контактов с внешним миром».

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Сенатор отметил, что такую тенденцию подтверждают возвращение Узбекистана в Содружество независимых государств и Межпарламентскую ассамблею СНГ, готовность страны подключиться к интеграционным процессам на евразийском пространстве, в том числе оформить членство в Евразийском экономическом союзе, а также возвращение Узбекистана в Межпарламентский союз.

Константин Косачев заметил, что Узбекистан становится значительно более активным игроком, причем не только региональным, но и глобальным. «Это открывает принципиально новые возможности для развития и укрепления российско-узбекистанских связей, сотрудничества по тем направлениям, которые ранее для нас были совершенно не изведаны».

В качестве примера сенатор привел проект строительства по российскому дизайну первой атомной станции в регионе. «Самое главное, что таких проектов становится значительно больше».

Константин Косачев добавил, что в ходе визита достигнута договоренность взять под парламентский контроль с обеих сторон реализацию тех соглашений, которые были достигнуты в ходе предыдущих встреч, визитов на высшем уровне. Это десятки соглашений, сообщил сенатор.

«Конечно, мы будем очень внимательно следить за тем, как идет подготовка к предстоящему к 2020 году визиту Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию. Поскольку там, судя по всему, пакет соглашений составит не один десяток», — сообщил парламентарий.

«Так что поле для работы очень широкое. Мы очень удовлетворены тем, как прошел этот визит», — заключил Константин Косачев.

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