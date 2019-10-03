Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное03.10.2019 16:34

Межведомственная комиссия по использованию результатов космической деятельности

Сегодня, 3 октября 2019 года, состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов (МВК РКД), сформированной Госкорпорацией «Роскосмос» во исполнение решений Совета Безопасности РФ под руководством Президента РФ Владимира Владимировича Путина 16 апреля 2019 г.

На заседании присутствовали 70 участников МВК, в режиме видеоконференцсвязиподключились более 120 участников представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ (более 70 субъектов), аппарата полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах и предприятий ракетно-космической промышленности.

В ходе заседания с докладом выступил заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко, который рассказал об общих вопросах организации работы межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития РФ и ее регионов, о составе комиссии, о положениии о плане работына 2020 — 2021 годы.

В свою очередь, заместитель генерального директора, директор проектов в области внедрения результатов космической деятельности АО «Российские космические системы» Анатолий Перминов коснулся вопросаиспользования результатов космической деятельности в федеральных органах исполнительной власти и в субъектах РФ, а также рассказал о нормативно-правовой базе использования результатов космической деятельности.

Опытом использования в своей работе результатов космической деятельности поделились представители Следственного комитета РФ и МЧС России, а также представители Красноярского края и Курской области.

По результатам проведения заседания представитель Совета Безопасности Российской Федерации отметил важную координирующую роль Госкорпорации «Роскосмос» в продвижении результатов космической деятельности в развитии экономики страны.

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