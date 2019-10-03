Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 октября 2019, 17:50

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Сегодня в рамках IX Петербургского международного газового форума состоялась церемония финиша масштабного международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор — газ в моторы 2019». Организаторами автопробега выступили «Газпром» и немецкая компания Uniper.

В церемонии приняли участие Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и старший вице-президент Uniper Global Commodities SE Уве Фип.

Маршрут автопробега проходил по территории Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Австрии, Германии и России (в частности, по Ростовской, Воронежской, Белгородской, Московской, Новгородской и Ленинградской областям). Участники европейского и российского этапов преодолели в общей сложности более 8 тыс. км.

В автопробеге участвовали пассажирские, грузовые и легковые транспортные средства, использующие в качестве топлива компримированный и сжиженный природный раз. Газовая техника подтвердила высокую надежность и продемонстрировала экономическую эффективность газомоторного топлива. В частности, на российском этапе расходы на заправку природным газом были в 2–3,5 раза ниже по сравнению с использованием традиционных видов топлива.

Также сегодня в рамках форума в режиме телемоста состоялся ввод в эксплуатацию новых газозаправочных объектов «Газпрома».

Современные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) построены в г. Омске и а. Тахтамукай (Республика Адыгея). Их производительность — 8,9 млн и 6,6 млн куб м природного газа в год соответственно. Станция в Омске стала первой в городе, ключевым потребителем будет пассажирская техника. На АГНКС в Тахтамукае, в основном, будет заправляться транзитный транспорт.

Площадка для размещения ПАГЗ и КриоПАГЗ построена в р.п. Крестцы (Новгородская область). Она дает возможность заправлять транспорт на федеральной автомобильной трассе М-10 как сжатым, так и сжиженным природным газом. В 2020 году на месте площадки начнется строительство стационарной КриоАЗС.

Справка

Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

Природный газ (метан) — наиболее экономичное и экологичное моторное топливо. Его цена в среднем по России — 16 руб. за 1 куб. м. Стоимость километра пути на метане для легкового автотранспорта составляет 1,6 руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 1 литру бензина. Техника, работающая на метане, многократно подтверждала свою надежность в ходе протяженных международных автопробегов и спортивных соревнований.

Управление информации ПАО «Газпром»

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