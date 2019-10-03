На знаменитом «Зальцбургском фестивале» будет поставлена русская опера

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Справка

«Зальцбургский фестиваль» — широко известный в мире ежегодный летний музыкальный и театральный фестиваль, который проводится в Зальцбурге (Австрия). Программа фестиваля традиционно состоит в основном из концертов классической музыки и музыкально-театральных спектаклей. Фестиваль был основан в 1920 году по инициативе поэта Гуго фон Гофмансталя, режиссера театра и кино Макса Рейнхардта, композитора Рихарда Штрауса, директора Венской оперы Франца Шалька и сценографа Альфреда Роллера. В год празднования столетнего юбилея «Зальцбургского фестиваля» состоится порядка 200 мероприятий, включая оперные постановки, спектакли и концерты, которые будут идти на 18 площадках в течение 41 дня.

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