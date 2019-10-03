О. Мельниченко: Приграничное сотрудничество и сотрудничество в сфере межнациональных отношений играют важную роль в российско-казахстанских отношениях

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поделился с казахстанскими коллегами опытом работы в Совете по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области подчеркнул, что приграничное сотрудничество и сотрудничество в сфере межнациональных отношений играют важную роль в отношениях между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Сенатор принял участие во встрече делегации Республики Казахстан с заместителем Руководителя Администрации Президента России Магомедсаламом Магомедовым.

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Основной темой обсуждения стало углубление сотрудничества и обмена опытом между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в сфере межнациональных отношений и приграничного сотрудничества.

Деятельность Ассамблеи народа Казахстана направлена на реализацию государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Республике и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межнациональных отношений.

Олег Мельниченко поделился с казахстанскими коллегами опытом работы в Совете по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.

Итогом встречи стало решение об обмене делегациями между двумя странами.

Во встрече также принял участие первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников.

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