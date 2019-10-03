Поздравление президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с Днём германского единства

Source: President of Russia – Kremlin

«Объединение Германии – событие исторического масштаба, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и открывшее новую страницу в отношениях между нашими государствами», – подчеркнул в поздравлении глава Российского государства.

В.Путин выразил уверенность, что конструктивное развитие российско-германского сотрудничества в различных областях, продолжение взаимодействия по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня отвечало бы коренным интересам народов России, Германии и всего европейского континента.

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