Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ03.10.2019 11:51

Продолжается мониторинг зон ЧС

Научный Центр Оперативного Мониторинга Земли АО «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжает наблюдение за чрезвычайными ситуациями на территории Российской Федерации посредством российской орбитальной группировки.

Так, в период с 26 сентября по 3 октября 2019 года осуществлён мониторинг следующих событий:

оценка обстановки в устье реки Бурея, Хабаровский край;

выброс пепла вулканом Эбеко, Курильские острова;

подготовительные мерпориятия в Сочи в связи с проведением «Формулы-1»;

мониторинг паводковой обстановки в Комсомольске-на-Амуре.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг природных пожаров в Парагвае, землетрясения в Пакистане и наводнения в Индии. Кроме того, в рамках освещения в СМИ природных и техногенных катастроф по всему миру была запланирована съёмка лесных пожаров и землетрясений в Индонезии, а также наводнение в Индии.

За отчетный период в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме 134 тыс. кв. км (19 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам переданы данные в объеме более 207 тыс. кв. км (40 маршрутов без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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